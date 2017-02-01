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Очевидцы: «Тойота», разбившаяся в Новой Москве, «постоянно носилась как ненормальная» видео

Страшноое ДТП в Новой Москве, в котором погибли 8 человек, всколыхнуло соцсети. Местные жители и люди, часто пользующиеся этой трассой, делятся как подробностями самой аварии, так и многими деталями, на которые теперь стоит обратить внимание.

Любовь Кулябко

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Екатеринбург

Глава Нижнесергинского муниципального района: «У нас все построено на демократических принципах»
Глава Нижнесергинского муниципального района: «У нас все построено на демократических принципах» фото

По результатам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления за 2015 год Нижнесергинский муниципальный район был признан победителем в пятой группе муниципальных образований (муниципальные районы). Об экономике Нижнесергинского района и поселений, входящих в его состав, об умении работать без долгов, выполнении социальных обязательств и майских указов президента «МК-Урал» рассказал глава района Валерий Еремеев.
Денис Стрельцов, фото автора

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"Мужчины в 60 уже никакие": москвичи против повышения пенсионного возраста
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Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

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Карикатуры Алексея Меринова

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Москва

В Москве уменьшилось количество «зайцев»
В Москве уменьшилось количество «зайцев»

Лишь треть «зайцев» оплачивает штраф за безбилетный проезд добровольно. А всего за первый месяц нового года контролеры общественного транспорта поймали на этом нарушении почти 18 тысяч москвичей, еще 4 тысячи человек пытались проехать по чужой социальной карте.
Екатерина Степанова

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Подмосковье

В лесу разрешат строить все что угодно
В лесу разрешат строить все что угодно

В 2006 году был принят Лесной кодекс. Статья 41 разрешила брать лесные участки в аренду для осуществления рекреационной деятельности. Муниципальным образованиям позволено было арендовать лесные участки бессрочно. Физическим и юридическим лицам — на 49 лет. Десять лет из них уже прошли. В лесной аренде подвижки заметны. В рекреационной деятельности — нет.
Юлия Калинина

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МК в регионах

Работающих пенсионеров Самарской области лишили единовременной выплаты
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Работающих пенсионеров Самарской области лишили единовременной выплаты

С 1 марта более 175 тысяч пенсионеров Самарской области не будут получать единовременную выплату. Таким образом депутаты губернской думы разделили получателей льгот на нуждающихся и «не очень». Во вторую категорию попали работающие пенсионеры, у кого доход выше прожиточного минимума на 250% ( в рублях этот порог –19 500 рублей). Принятый закон, по разъяснениям депутатов – еще одна ступень к экономии бюджетных денег, а также к «адресности» социальных выплат нуждающемуся населению.

Ольга Сергеева
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