Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать. Марина Озерова

Оранжевое новогоднее настроение Уличный художник Тимофей Радя продолжил новогоднюю традицию. На фонарях около Оперного театра в Екатеринбурге вновь появились оранжевые абажуры. Иван Морозов

Евгений Куйвашев – о том, что удалось и чего не удалость сделать в уходящем году Глава региона подвел итоги года на большой ежегодной пресс-конференции. Смена кабинета министров, строительство храма на воде, второй ветки метро и другие знаковые события года были в центре внимания участников встречи в Доме Севастьянова. Александр Беляев

Путин в новогоднем обращении-2017 рассказал, как стать волшебником На Камчатке и Сахалине уже встретили новый 2017 год. Там по ТВ было показано обращение президента России Владимира Путина. Российский лидер, в частности, рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником. MK.RU

Расула Мирзаева прооперировали после стрельбы в Москве Бойца ММА Расула Мирзаева прооперировали в московской больнице. Ранее сообщалось, что его расстреляли возле подъезда трое неизвестных. Они также нанесли спортсмену несколько ударов битой. При этом активное сопротивление бойца, возможно, спасло ему жизнь, так как не выдержав его натиска нападавшие сбежали. Сейчас полиция их разыскивает. Арсений Томин

Путин довел Пескова до "суицидального" состояния Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об одном эпизоде общения с Владимиром Путиным, когда находился в "суицидальном" состоянии. Оказалось, что глава государства поймал своего помощника спящим во время Послания Федеральному Собранию. Остап Жуков