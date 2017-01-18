Дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского довели до ручки Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, прославившийся благодаря ролику, на котором он играет в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови, останется в СИЗО минимум до 23 февраля. К обвинениям в экстремизме и оскорблении чувств верующих добавилось новое. Теперь Соколовскому вменяют также приобретение так называемой «шпионской ручки». Она была изъята еще в прошлом году, но эксперты только сейчас установили, что данное устройство предназначено для негласного сбора информации. Владимир Кусков

Бард Новиков нашел деньги на скандальную «Бухту Квинс», но пайщики недовольны Проблемы со строительством ЖСК «Бухты Квинс» будут решены. Об этом заявляет известный бард Александр Новиков, на чьей земле на берегу озера Шарташ и возводится объект. Спустя почти пять лет после замораживания стройки пайщики могут надеяться на получение своих квартир, либо на возврат своих денег. Правда, не все пайщики поверили барду и готовы идти с ним на компромисс. Поэтому возбужденное против него уголовное дело могут и не закрыть. Денис Евстафьев

СБУ обвинила российские спецслужбы в покушении на украинского депутата Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на депутата Верховной рады. Фамилия депутата не называется. Украинские спецслужбы утверждают, что покушение курировал "боевик ЛНР" с территории России и к этому может быть причастна ФСБ РФ. Комментариев от российских официальных лиц пока нет. Арсений Томин

Стратегические бомбардировщики нанесли удар по Сирии с территории РФ Минобороны России сообщило о новой операции против террористов в Сирии. В субботу 21 января удар по лагерям боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор был нанесен шесть дальними бомбардировщиками Ту-22м3. При этом "стратеги" взлетели с российских баз, а уже на территории Сирии их прикрытие осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. Михаил Верный

За кулисами инаугурации Трампа: что думают о нем американцы фото Всем знакома церемония вступления в должность президента России: кортеж следует в Большой Кремлевский дворец, где глава государства в присутствии довольно небольшого количества граждан приносит присягу на Конституции. В США торжественные мероприятия проходят совсем не так как в России – это своего рода национальный праздник, на который приезжают гости со всей страны, их счет идет на миллионы. Валерия Маркова