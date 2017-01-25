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Взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе, есть жертвы

Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе, сообщают СМИ со ссылкой на главк МЧС по региону. По данным РИА Новости, в результате происшествия обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Агентство ТАСС сообщает об обрушении металлических конструкций на площади в 600 квадратных метров.

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Екатеринбург

Екатеринбуржцев зовут на помощь, чтобы изменить транспортную схему
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Екатеринбуржцев зовут на помощь, чтобы изменить транспортную схему

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта. Реформа, благодаря которой будет сокращено количество маршрутов, вызывает негатив со стороны горожан. Представители мэрии пытаются найти консенсус, предложив гражданам высказывать свои предложения. Ряд откликов уже нашли отражение в схеме. Чиновники успокаивают, заверяя, что из-за реформы общественный транспорт будет меньше стоять в пробках и граждане будут быстрее добираться до места назначения.
Денис Евстафьев

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Украина, пожалуй, единственная республика на постсоветском пространстве, которая резко возвращается в «совок». Это не сталинский, и даже не «развитой социализм». Украинский «совок» - это герои Даниилы Хармса, у которого «Гоголь переоделся Пушкиным», а «Лев Толстой очень любил детей».

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Москва

В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками
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В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками

В ближайший месяц в центре Москвы появятся новые дорожные знаки. Указатели уменьшатся в размере и должны будут совмещать в себе сразу несколько прежних знаков: например, «Парковка» и «Платная парковка». При этом частично уберут указатели, запрещающие стоянку, и информационные таблички. Перемены затеяны с простой целью: улучшить внешний вид улиц.
Любовь Кулябко

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Подмосковье

В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз
В подмосковном Ступино жители остались без тепла в 20-градусный мороз

Крупная коммунальная авария, которая произошла в ночь на 26 января в подмосковном Ступино, оставила без отопления и горячего водоснабжения полгорода.
Светлана Осипова

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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей
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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей

Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.

Роксана Родионова
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