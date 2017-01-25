Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край
Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора.
Только в «МК»
-
Санкции не снимут: Трамп не сможет, а Евросоюз не захочет
Эксперт объяснил, почему президент США не стал обсуждать с Путиным отмену экономических ограничений
-
«Побои были привычны»: новые подробности изъятия детей из семьи Дель фото
По рассказам психологов, дети признавались, что не хотят возвращаться в приемную семью из-за страха перед отцом
-
Приключения сексапильной актрисы в Москве: прошла круги ада фото
Сегодня не постель режиссера ведет на сцену, а сцена — в постель
Все говорят
|Союз мусульман Казахстана ограничил допустимую скорость секса для верующих
|Скончался солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович
|Тело бывшего главы ЛНР Валерия Болотова обнаружила его супруга
- 14:17 Суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест блогера Руслана Соколовского
- 13:00 С лета на Сицилию из Екатеринбурга будет летать регулярный рейс
- 11:58 Полиция предлагает ввести в Екатеринбурге двухэтажные автобусы
- 11:00 Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов сдался правоохранителям
- 10:41 В Свердловской области на границе Европы и Азии сносят гостиницу
- 10:12 Свердловская область примет главный мужской баскетбольный турнир России
- 08:32 Заподозренный во взятке уральский судья сбежал от следствия
- 08:24 Куйвашев и Карякин обсудили развитие мотоспорта на Урале
- 07:54 В честь погибшего в Чечне уральского милиционера назовут улицу
- 15:42 Подмосковный коммерсант задержан за взятку уральским силовикам
ещё
На премьере фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в Екатеринбурге произошло кровавое ЧП. В ходе шоу, организованного провайдером Дом.ru, на певицу Наталью Тапишу спикировал огромный квадракоптер. Девушка получила глубокие ранения руки. По словам пострадавшей, эту травму можно считать «счастливой случайностью». При другом раскладе квадракоптер мог ударить годовалую дочь Натальи или распороть лицо ее подруге…
-
На премьере «Притяжения» Бондарчука в Екатеринбурге дрон нанес раны женщине фото
-
Глава Тавдинского городского округа – о юбилейном 2017-м, приезде губернатора, гидролизном заводе и тарифах на коммуналку фото
-
Перехитрить природу. Встречаем уральские морозы при плюс 40 градусах фото
-
Екатеринбуржцев зовут на помощь, чтобы изменить транспортную схему
-
Куйвашев после встречи с Путиным представил предвыборную программу
-
Дружба дружбой, но санкции врозь. Как и ожидалось, первый телефонный разговор президентов Путина и Трампа прошел в исключительно «теплой и дружественной атмосфере», но не привел к каким-либо прорывным договоренностям вроде взаимной отмены санкций. И это очень хорошо — хорошо для Трампа.
-
Как запрет Трампа лоббировать интересы иностранных государств отразится на России
-
Источник: Максакова после скандала с Вороненковым отменила спектакль в "Мариинке"
-
-
-
Самые провальные японские автомобили в России
5 моделей с наихудшими продажами по итогам 2016 года
-
«Давидыча» Китуашвили освобождают из СИЗО вновь и вновь
Как зарабатывают в интернете на интересе к судьбе основателя сайта «Смотра.ру»
-
Три новые «подставы» от таксистов
Чего ждать нормальному водителю от «цивилизованного» таксомотора
-
Лукашенко не отдает Путину $550 млн за газ
Россия открыла третий фронт войны с импортерами газа. К Украине, у которой нет денег, чтобы честно покупать «голубое топливо» и собирающейся воровать его из экспортной трубы, и Польше, грозящей остановить транзит российского топлива по своей территории, добавилась Белоруссия. Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сумма долга Минска за поставленный российский газ достигла $550 млн. Компромисса в решении этих вопросов не наблюдается.
-
Беседа Путина и Трампа может вернуть в магазины импортный пармезан
-
Бесплатную приватизацию жилья решили отменить с 1 марта этого года
-
-
СМИ выяснили, какой размер пенсии россияне считают приемлемым
Медиаидеолог & публицист
Никакого равенства не существует и де-юре (о де-факто даже речи нет). Кто-то имеет право на мигалки и на право стрелять в голову первому встречному из табельного оружия. А кто-то — лишь право быть раздавленным выехавшим на встречку джипом. И все тяжбы вокруг этого = игры.
-
Блог Евгения Додолева
Медиаидеолог & публицист
-
Блог Георгия Янса
Журналист
-
Блог Ерлана Журабаева
Публицист
-
Блог Игоря Шумейко
Писатель
-
Блог Александра Мельмана
Обозреватель
-
-
В магазине на юго-западе Москвы умерла новорожденная
Месячная девочка внезапно скончалась в магазине “Карусель” на улице Поляны в московском районе Южное Бутово вечером 29 января, предварительно, от синдрома внезапной детской смертности.
-
-
Названа причина страшного ДТП на Кутузовском: водитель просто уснул
-
-
Женщина, упавшая в метро с дочерью, могла планировать ее убийство
ещё
- 14 фото
-
17 фото
Кремлевская красота: Путин вручил госнаграды Марии Захаровой и певице Заре
- 28 фото
-
11 фото
Володин пообещал патриарху Кириллу, что Госдума постарается узаконить его идеи
-
Владимир Петросян: «Причиной изъятия детей из семьи Дель стала информация о побоях» фото
Кипят опекуны и усыновители, восстали юристы и психологи, в Интернете собирают подписи за отставку руководителя Департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Владимира Петросяна.
-
-
-
Сотни машин не могут пройти таможенную очистку в портах Владивостока и Находки
-
Искалечили и бросили: Таня нигде не нашла защиты от уродов фото
-
Изменились правила оформления разрешений на охоту
...
-
Серийный окунь ахтубинских проток
Я начал менять игру балансира. Три или четыре раза делаю короткий взмах без пауз между ними, затем возвращаю...
-
Аист сокращает охотничьих животных
C годами росло число аистов в посёлке и… беднела охота. Всё меньше на бескрайней пойме Неруссы, обследовать...
все карикатуры
ещё
Признать свою вину в повреждении глыбами льда автомобиля, принадлежащего жительнице Гагаринского района столицы, отказались в итоге столичные коммунальщики. По заявлению москвички, припаркованная во дворе ее дома иномарка была разбита в момент, когда коммунальщики чистили снег на крыше жилища. Сами же работники ЖКХ уверяют, что автомобиль был поврежден еще до проводимых ими работ. Какие действия должен предпринимать владелец движимого имущества в подобных случаях «МК» пояснил адвокат Олег Сухов.
-
Борьба москвички за поврежденный сброшенным льдом автомобиль обернулась поражением
-
Уникальное открытие археологов: на месте Кремля был сосновый бор фото
-
-
Московские инспекторы назвали самого быстрого нарушителя ПДД видео
-
ещё
Не успели стихнуть эмоции по поводу недавней отставки председателя ТИК города Мытищи Валерия Конягина, которая последовала вслед за скандалом, получившим название «Мытищи-гейт», как Элла Памфилова заявила об утрате доверия в отношении главы еще одной подмосковной ТИК. Жанна Прокофьева, председатель королёвской ТИК, прославилась в ходе прошедших выборов тем, что с ее избирательных участков наблюдателей просто выносили за руки и за ноги.
все регионы
В конференц-зале Национальной библиотеки Республики Дагестан 20 января прошло заседание Комиссии по анализу деятельности розничных рынков и развития торговли в Дагестане, где обсуждались итоги приведения розничных рынков республики в соответствие с требованиями законодательства.
-
-
Самарским пенсионерам установили лимит льготных поездок в транспорте. Самара
-
Власти Торжка "послали" обеспокоенных распространением наркотиков жителей. Тверь
-
-
Семье не удалось обогатиться на материнском капитале в Рубцовске. Барнаул
-
Электротеатр показывает пять версий утопления Офелии в режиссуре Кэти Митчелл фото
К двухлетию с момента открытия после масштабной реконструкции Электротеатр Станиславский заполучил из лондонского музея Виктории и Альберта инсталляцию Кэти Митчелл. Эта англичанка взорвала театральный мир своими постановками, в которых живая игра актеров настолько срослась с видеоизображением, что кажется театр прежде не мыслил существования без видео. В проекте "Пять истин" она расчехлила методы пяти мировых режиссеров: Арта, Брехта, Брука, Гротовского и Станиславского.
-
Марк Захаров: «Я никогда не проповедовал сухой закон в театре» фото
-
-
Библиофилы коллекционируют китчевые издания и демонстрируют их в веселых нарядах фото
-
Александр Панайотов решился раскрыть закулисные тайны шоу «Голос»
ещё
-
Конспиролог: осколок Нибиру в феврале вызовет на Земле катастрофическое цунами
Ряд средств массовой информации со ссылкой на самопровозглашенного астронома Дамира Демина сообщают, что космические агентства скрывают от людей всю правду о приближающемся к Земле космическом объекте под названием 2016 WF9. По словам конспиролога, астероид представляет собой фрагмент планеты Нибиру и в феврале столкнётся с нашей планетой. Результатом этого падения станет цунами, способное разрушить целые города, прогнозирует Демин.
-
-
Интернет взорвало видео про робота, доказавшего, что он не робот
-
-
Российские ученые договорились с американцами о совместной изоляции фото
ещё
-
Фигурное катание, чемпионат Европы: Медведева потянулась за Костнер
Евгения Тарасова – Владимир Морозов и Евгения Медведева получили золото, серебро – у Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза – у Екатерины Бобровой – Дмитрия Соловьева и Михаила Коляды.
-
Теннис, Открытый чемпионат Австралии: Уильямс-младшая и Федерер бьют рекорды
-
-
Шахматист Борис Спасский терял сознание после партии и подкармливал Мессинга
-
Серена Уильямс победила Винус и выиграла Australian Open: онлайн-трансляция финала