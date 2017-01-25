В отличие от собак, кошки не слишком поддаются дрессировке и значительно реже ведут себя так, как хотел бы от них хозяин. Одни склонны считать, что тем самым кошки демонстрируют свою независимость, в то время как другие предполагают, что собаки попросту умнее. Ответить на вопрос, какое из этих объяснений является верным, попытались ученые из Японии, представляющие Киотский университет.

Киев должен иметь право голоса на всех переговорах между Россией и США, если они касаются вопроса перемирия в Донбассе. Украинские власти опасаются, что Дональд Трамп попросту проигнорирует их интересы.

Никто не ожидал, что, внезапно появившись на горизонте после длительного затишья, Александр Панайотов устроит настоящую бурю, да не в стакане воды, а на большой сцене, обзаведется мощным фан-клубом и попадет под надежное продюсерское крыло Григория Лепса, хоть и не получив первое место в шоу «Голос».

В этом году Тавда отмечает свое 80-летие. В 16 веке по местным дорогам на покорение Сибири ходил Ермак, в советские годы сюда ссылали репрессированных, а в 90-е за гидролизный завод воевали «братки». Сейчас один из самых восточных городов Свердловской области переживает свое второе рождение – развивается сельское хозяйство, строятся дороги и детские сады. Председатель думы и глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов в интервью «МК-Урал» рассказал об успехах.

На премьере фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в Екатеринбурге произошло кровавое ЧП. В ходе шоу, организованного провайдером Дом.ru, на певицу Наталью Тапишу спикировал огромный квадракоптер. Девушка получила глубокие ранения руки. По словам пострадавшей, эту травму можно считать «счастливой случайностью». При другом раскладе квадракоптер мог ударить годовалую дочь Натальи или распороть лицо ее подруге…

Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе, сообщают СМИ со ссылкой на главк МЧС по региону. По данным РИА Новости, в результате происшествия обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Агентство ТАСС сообщает об обрушении металлических конструкций на площади в 600 квадратных метров.

Екатеринбуржцев зовут на помощь, чтобы изменить транспортную схему С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта. Реформа, благодаря которой будет сокращено количество маршрутов, вызывает негатив со стороны горожан. Представители мэрии пытаются найти консенсус, предложив гражданам высказывать свои предложения. Ряд откликов уже нашли отражение в схеме. Чиновники успокаивают, заверяя, что из-за реформы общественный транспорт будет меньше стоять в пробках и граждане будут быстрее добираться до места назначения. Денис Евстафьев

Куйвашев после встречи с Путиным представил предвыборную программу Средний Урал в ближайшие пять лет должен войти в тройку регионов-лидеров. Об этом заявляет губернатор Евгений Куйвашев в своей программе «Пятилетка развития». Проект был опубликован 24 января, после встречи главы региона и президента России Владимира Путина. По мнению экспертов, именно на встрече с руководителем страны рассматривался вопрос о губернаторстве. Видимо, он был решен положительно для Евгения Куйвашева, и «Пятилетка развития», по сути, предвыборная программа нынешнего главы региона. Денис Евстафьев

Перехитрить природу. Встречаем уральские морозы при плюс 40 градусах фото Аномальные морозы, пришедшие на Средний Урал этой зимой, заставили свердловчан менять свои планы на выходные дни. Не каждый рискнет поехать кататься на горных или беговых лыжах или отправиться с семьей на прогулку, когда за окном минус 30 градусов, а нахождение на улице более 15 минут напоминает шоу-программу «Остаться в живых». Но и при таких температурах можно провести время с комфортом. Корреспондент «МК-Урал» побывал на горячих источниках в Тавде и готов поделиться впечатлениями. Иван Морозов, фото автора

Транспортная реформа дошла до гордумы Екатеринбурга Новая транспортная схема, ставшая наиболее обсуждаемой в Екатеринбурге темой, наконец, прошла обсуждение в городской думе. Авторы схемы и чиновники администрации решили продемонстрировать свое детище депутатам в рамках информационного часа. Несмотря на то, что отзывы народных избранников оказались не менее критичны, чем обычных горожан, по итогам заседания можно сделать вывод, что разработанная схема претерпит только косметические изменения, концепция останется прежней. Владимир Кусков