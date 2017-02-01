Очевидцы: «Тойота», разбившаяся в Новой Москве, «постоянно носилась как ненормальная» видео
Страшноое ДТП в Новой Москве, в котором погибли 8 человек, всколыхнуло соцсети. Местные жители и люди, часто пользующиеся этой трассой, делятся как подробностями самой аварии, так и многими деталями, на которые теперь стоит обратить внимание.
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|Опубликован полный список пострадавших и жертв ДТП в Новой Москве видео
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По результатам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления за 2015 год Нижнесергинский муниципальный район был признан победителем в пятой группе муниципальных образований (муниципальные районы). Об экономике Нижнесергинского района и поселений, входящих в его состав, об умении работать без долгов, выполнении социальных обязательств и майских указов президента «МК-Урал» рассказал глава района Валерий Еремеев.
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Темная сторона Трампа: чем новый президент США невыгоден России
Строгая тетенька с печеньками отправилась в отставку, и ее бывшие подопечные тут же пошли в разнос. Спустя считанные дни после инаугурации нового президента Америки Дональда Трампа в Донбассе возобновились полноценные боевые действия. И мне кажется, что это не совпадение.
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Скатиться в бедность россиянам не дает картошка
По данным Минтруда и Росстата, прожиточный минимум россиянина в 2016 году вырос на 1,3%, и это при инфляции в 5,4%. А в четвертом квартале 2016 года черта бедности даже снизилась по сравнению с третьим кварталом на 2%... Те, кто говорит о росте цен буквально на все, живут не на прожиточный минимум, а лучше, говорят чиновники.
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Журналист
Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».
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В Новой Москве в страшной аварии погибли 8 человек
В Новой Москве на Варшавском шоссе произошла крупная авария. Сообщается о гибели восьми человек. Еще четыре человека пострадали. При этом один из автомобилей загорелся вместе с людьми.
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За мороз ответят: кондуктора и родителей оштрафуют за высаженного ребенка
В Минтрансе хотят сурово штрафовать кондукторов и водителей общественного транспорта, высадивших детей-безбилетников на мороз, а потом брать с родителей стоимость проезда — вместе со штрафом за безбилетный проезд. Но законодатели полагают, что реализовать эти предложения полностью невозможно.
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Речь может идти о выборе не универсальной породы, а породы «разносторонней», удовлетворяющей предпочтениям...
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Лишь треть «зайцев» оплачивает штраф за безбилетный проезд добровольно. А всего за первый месяц нового года контролеры общественного транспорта поймали на этом нарушении почти 18 тысяч москвичей, еще 4 тысячи человек пытались проехать по чужой социальной карте.
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В 2006 году был принят Лесной кодекс. Статья 41 разрешила брать лесные участки в аренду для осуществления рекреационной деятельности.
Муниципальным образованиям позволено было арендовать лесные участки бессрочно. Физическим и юридическим лицам — на 49 лет.
Десять лет из них уже прошли. В лесной аренде подвижки заметны. В рекреационной деятельности — нет.
все регионы
С 1 марта более 175 тысяч пенсионеров Самарской области не будут получать единовременную выплату. Таким образом депутаты губернской думы разделили получателей льгот на нуждающихся и «не очень». Во вторую категорию попали работающие пенсионеры, у кого доход выше прожиточного минимума на 250% ( в рублях этот порог –19 500 рублей). Принятый закон, по разъяснениям депутатов – еще одна ступень к экономии бюджетных денег, а также к «адресности» социальных выплат нуждающемуся населению.
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Российский Холмс Ливанов: их Камбербэтчу не хватает самого главного – мозгов
Несмотря на все пиаровские уловки (утечку фрагментов, публикаций интервью и кадров со съемки), премьера очередной порции «Шерлока Холмса» от BBC провалилась, считают кинокритики. В подробном интервью 1 февраля создатели сериала объяснили публике, почему новый сезон не удался. Лучший Холмс всех времен и народов назвал «МК» главную причину провала четвертого сезона британской экранизации романов Конан Дойля, который так ждали поклонники и самого сериала, и его звезды — Бенедикта Камбербэтча.
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Нейрофизиологи научились читать мысли полностью парализованных людей
Международная группа исследователей из Германии, Китая, США и Швейцарии разработала нейрочип, позволяющий «читать мысли» полностью парализованных людей настолько, насколько это в принципе возможно на современном уровне развития технологий. Специалисты утверждают, что созданный ими нейроинтерфейс позволяет общаться даже с людьми, в способности которых вести полноценную мыслительную деятельность некоторые ученые еще недавно не были уверены до конца.
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Позади юбилейный XXV чемпионат мира по гандболу среди мужчин, который законодатель мод Франция провела не хуже, а возможно и лучше, чем полгода назад футбольный «Евро». Матчи «трехцветных» на хорошо нам знакомой футбольной арене в Лилле установили рекорды посещаемости, и команда хозяев была вознаграждена серией безоговорочных побед. Наша сборная не попала в восьмерку сильнейших, но – редчайший для спорта случай! - все 3 проигрыша России пришлись на встречи с будущими медалистами.
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