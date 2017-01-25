Взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе, есть жертвы
Взрыв произошел на ТЭЦ в Пензе, сообщают СМИ со ссылкой на главк МЧС по региону. По данным РИА Новости, в результате происшествия обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров. Агентство ТАСС сообщает об обрушении металлических конструкций на площади в 600 квадратных метров.
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