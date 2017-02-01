В Екатеринбурге устроили митинг против «ЯКОБы удобной» транспортной схемы 31 января в столице Урала состоялся митинг против внедрения новой транспортной схемы. Мероприятие, проводимое посреди рабочего дня в отдалении от центра города, привлекло внимание нескольких сотен человек. При этом большинством спикеров оказались представители местного отделения «Справедливой России», в том числе и участник дополнительных выборов в Городскую думу. Представители других партий мероприятие проигнорировали. Владимир Кусков

Певец Новиков считает, что достроить «Бухту Квинс» мешают идиоты-журналисты и сволочи Названы «враги» строительства жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Изобличил их певец Александр Новиков, который владеет землей под скандальным проектам и стал фигурантом уголовного дела. На пресс-конференции в Екатеринбурге он заявил, что мешают инвестору достроить объект провокаторы, идиоты-журналисты и ГСУ МВД России по Свердловской области. Несмотря на арест земли, Новиков заявил, что дома пайщиков будут доделаны в течение 2-3 месяцев, а сам комплекс сдадут до начала 2018 года. Денис Евстафьев

Поиграть в «войнушку»: ужесточение границы связано со странной политикой Белоруссии Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля. Любовь Кулябко

Агент об аресте офицеров ФСБ: предателей ловили на американские магнитофоны Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил, что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками. Елена Мильчановска

Разжалобить Трампа: «обстрелянный» над Черным морем самолет летел «вверх ногами» Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек. Любовь Кулябко