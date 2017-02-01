Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы "МК" отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил.

31 января в столице Урала состоялся митинг против внедрения новой транспортной схемы. Мероприятие, проводимое посреди рабочего дня в отдалении от центра города, привлекло внимание нескольких сотен человек. При этом большинством спикеров оказались представители местного отделения «Справедливой России», в том числе и участник дополнительных выборов в Городскую думу. Представители других партий мероприятие проигнорировали.

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга продолжают судить екатеринбургского застройщика Андрея Рожкова, которого подозревают в мошенничестве. Только в столице Урала от его деятельности пострадали 26 семей. По данным гособвинения, подсудимый обещал построить дома, но не сделал этого и присвоил деньги. После начала процесса к пострадавшим начали обращаться за помощью жертвы Рожкова со всей России – из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и так далее.

Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...

Певец Новиков считает, что достроить «Бухту Квинс» мешают идиоты-журналисты и сволочи Названы «враги» строительства жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Изобличил их певец Александр Новиков, который владеет землей под скандальным проектам и стал фигурантом уголовного дела. На пресс-конференции в Екатеринбурге он заявил, что мешают инвестору достроить объект провокаторы, идиоты-журналисты и ГСУ МВД России по Свердловской области. Несмотря на арест земли, Новиков заявил, что дома пайщиков будут доделаны в течение 2-3 месяцев, а сам комплекс сдадут до начала 2018 года. Денис Евстафьев

Глава Нижнесергинского муниципального района: «У нас все построено на демократических принципах» фото По результатам комплексной оценки деятельности органов местного самоуправления за 2015 год Нижнесергинский муниципальный район был признан победителем в пятой группе муниципальных образований (муниципальные районы). Об экономике Нижнесергинского района и поселений, входящих в его состав, об умении работать без долгов, выполнении социальных обязательств и майских указов президента «МК-Урал» рассказал глава района Валерий Еремеев. Денис Стрельцов, фото автора

Льготники Екатеринбурга пикетируют мэрию и резиденцию губернатора из-за проезда фото С 15 февраля даты в столице региона будет повышен проезд для определенных категорий граждан – с 433 рублей до одной тысячи рублей. По словам льготников, которые 30 января устроили митинг в центре города, нехватающую сумму будут из своего кармана платить сами пенсионеры, ветераны войн, инвалиды и другие. Проблема в том, что власти Свердловской области и Екатеринбурга не могут договориться о компенсации за проезд. Одни не выделили деньги, другие – повысили стоимость проезда. Денис Евстафьев

«Большая восьмерка» разыграет два мандата в Екатеринбурге Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила прием документов для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы по округам № 8 и № 14. Самовыдвиженцам и представителям малых партий еще предстоит доказать свое право на участие в выборах: им необходимо собрать необходимое число подписей избирателей. Кандидаты от парламентских партий уже могут готовиться к встрече с избирателями и другим мероприятиям, связанным с избирательной кампанией. Владимир Кусков