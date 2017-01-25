Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

В Екатеринбурге появятся двухэтажные автобусы? 27 января в прокуратуре Екатеринбурга состоялось межведомственное совещание, посвященное транспортной реформе. Представители разного уровня властей, общественности, а также один из авторов проекта новой маршрутной сети, обсудили достоинства и недостатки нынешней транспортной системы, а также проблемы, связанные с внедрением новой. Корреспонденту «МК-Урал» удалось посетить данное мероприятие и узнать позицию основных заинтересованных сторон. Владимир Кусков

В полночь в Верхней Пышме наступает обезвоживание фото Жильцы одного из многоквартирных домов Верхней Пышмы уже несколько лет не могут постирать одежду или принять душ в ночное время суток. Ровно в полночь из квартир на верхних этажах пропадает холодная вода. Несмотря на это платить за такую услугу приходится в полном объеме. Интересно, что в проблемном доме проживает чиновник администрации, отвечающий за ЖКХ. Владимир Кусков

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный

После гибели учредителя Soho Rooms у его подруги случился припадок фото Известный диджей и один из учредителей ночного клуба Soho Rooms 41-летний Сергей Ткаченко выпал из окна элитного дома на Шмитовском проезде после ссоры с девушкой. Станислав Юрьев