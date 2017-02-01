Вице-президент США назвал условия снятия антироссийских санкций Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России. Арсений Томин

Екатеринбургского застройщика обвиняют в обмане десятков человек со всей страны В Чкаловском районном суде Екатеринбурга продолжают судить екатеринбургского застройщика Андрея Рожкова, которого подозревают в мошенничестве. Только в столице Урала от его деятельности пострадали 26 семей. По данным гособвинения, подсудимый обещал построить дома, но не сделал этого и присвоил деньги. После начала процесса к пострадавшим начали обращаться за помощью жертвы Рожкова со всей России – из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и так далее. Денис Евстафьев

В Екатеринбурге устроили митинг против «ЯКОБы удобной» транспортной схемы 31 января в столице Урала состоялся митинг против внедрения новой транспортной схемы. Мероприятие, проводимое посреди рабочего дня в отдалении от центра города, привлекло внимание нескольких сотен человек. При этом большинством спикеров оказались представители местного отделения «Справедливой России», в том числе и участник дополнительных выборов в Городскую думу. Представители других партий мероприятие проигнорировали. Владимир Кусков

Трамп осадил телеведущего, назвавшего Путина "убийцей" видео Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане. Остап Жуков

Особенности национальной болезни: почему русским противопоказано молоко фото Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей. Наталья Веденеева