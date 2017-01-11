Песков прокомментировал предложение Трампа по сокращению ядерного воооружения Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких переговоров по ядерной сделке между Москвой и Вашингтоном в настоящий момент не ведется. Таким образом он прокомментировал предложение избранного президента США Дональда Трампа подписать двустороннее соглашение о сокращении ядерного арсенала в обмен на отмену антироссийских санкций. Лиза Дубровская

Февраль ударит по кошелькам екатеринбургских пассажиров Очередное повышение стоимости проезда в Екатеринбурге, слухи о котором ходят последние несколько месяцев, все-таки состоится. Региональная энергетическая комиссия на заседании 13 января утвердила новые тарифы. С 1 февраля жителям уральской столицы придется платить за поездку 28 рублей. Решение транспортников возмутило не только горожан, но и представителей депутатского корпуса, в том числе и федерального уровня. Владимир Кусков

Церковь не спасла депутата Карапетяна от наказания Женский монастырь Армянской апостольской церкви и представители Русской православной церкви не смогли уберечь Армена Карапетяна от наказания. Депутату Заксобрания Свердловской области назначили штраф в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев из-за того, что он отказался проходить медицинское освидетельствование. Парламентарий был пойман ночью 10 декабря за рулем Mercedes-Benz Gelandewagen. Он «тыкал» своими корочками сотрудникам ГИБДД. Денис Евстафьев

Павленский прокомментировал подозрения в изнасиловании: «В тот вечер мы общались» видео Вокруг Петра Павленского разгорелся очередной скандал. Против акциониста и его соратницы Оксаны Шалыгиной главк СК по Москве проводит доследственную проверку по двум статьям, одна из которых 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Заявление об изнасиловании написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Супруги не дождались хода дела и уехали с детьми во Францию, где просят политического убежища. Мы дозвонились Петру Павленскому. Ксения Коробейникова

Шокированный пилот турецкого «Боинга» перед смертью сам обошел место катастрофы видео Появились жуткие подробности первых минут после падения грузового «Боинга» в дачном поселке возле киргизского аэропорта Манас. Ранее уже сообщалось, что один из пилотов после катастрофы какое-то время был жив. Но, как оказалось, он еще и самостоятельно выбрался из-под обломков. Егор Гаврилов